將于2025年運行的“飛天出租車”綜合實證取得成功. November. 12, 2021 07:26. by 金聖模 mo@donga.com. SK電訊公司等國內信息技術(IT)企業和政府合力打造的“韓國型城市空中交通（K-UAM•照片）夢之隊”綜合實證取得成功，向2025年商用化目標又邁進了一步。SK電訊公司11日表示，韓國機場公司、韓華系統、韓國交通研究院、TMAP Mobility和首都圈市中心航空交通（UAM）商用化運營模式的實證取得了成功。以2025年商用化爲目標正在開發的UAM是以電力驅動的飛行器爲基礎的航空移動服務 當天，SK電訊公司通過移動通信網將在金浦國際機場上空盤旋3分鍾左右的UAM飛行員和地面控制所連接起來。公司方面表示：“爲了構建在UAM起落時安全管制的綜合系統和利用UAM的顧客可以換乘其他交通工具的信息共享系統等，進行了飛行演示。” SK電訊公司還成功管制了與支持多數無人機安全飛行的“K無人機系統”相連接的自主飛行無人機，並實證了將飛機和UAM、無人飛行體等進行綜合管理的技術。最近從SK電訊公司分割出來的SK Square的子公司TMAP Mobility將根據乘坐UAM的乘客的著陸時間安排換乘車輛的新一代移動平台用“虛擬現實（VR）”表現出來。 政府也以2025年實現UAM商用化爲目標，正在准備首都圈機場擺渡服務。以金浦機場爲中心提供的航線預約及連接交通搭乘服務將由TMAP Mobility負責，UAM航運和交通管理的基礎設施將由SK電訊公司負責。

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