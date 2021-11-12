一座刻著36591名美軍陣亡者名字的紀念碑. November. 12, 2021 07:26. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 刻滿「6·25」戰爭時期36591名美軍陣亡者名字的紀念碑（照片），當地時間11日在美國加利福尼亞州普勒頓市希爾克雷斯特公園落成。 紀念碑呈五角星形，為高1.5米、寬2.5米的柱子型，由5個部分組成。每根星狀柱子的十個面上，以州為單位按照英文字母排序，刻有7500名陣亡者的名字。據國家報勛處介紹，這是美國首次建立刻有6·25戰爭美軍陣亡人員姓名的紀念物。 紀念碑是由韓國政府和當地韓裔社會共同建立的。在72萬美元（約7.92億韓元）的總建設預算中，報勛處支援了30%，其余由韓裔同胞主導的「韓國戰爭參戰勇士碑建立委員會」從2010年開始以韓裔同胞為對象，通過不斷募捐等方式籌集。 當天下午，普勒頓市市長布魯斯·惠特克、美國聯邦及州議員、前韓美聯合司令官兼駐韓美軍司令沃爾特·夏普、韓美同盟財團會長鄭承祚、美國參戰勇士等人出席了在普勒頓市希爾克雷斯特公園舉行的竣工儀式。據報勛處透露，韓國駐洛杉磯總領事樸京宰代讀了文在寅總統的賀詞，同時還向建立委員會轉達了美國總統拜登的祝賀信。11月11日在韓國被稱為「聯合國參戰勇士國際追悼日」，在美國被稱為「退伍軍人日」。

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