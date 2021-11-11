勾引妻子. November. 11, 2021 07:21. . 西方美術中很少有笑的肖像畫。最大的原因，是模特很難長時間微笑擺造型。但這幅畫中的女人微笑得太燦爛了。漲紅的臉頰和明亮的眼睛裏流露出喜悅和幸福。即使戴著黑色的面紗，也無法遮住微笑。她到底是誰，做出這麽幸福的表情？ 瑞典出身的亞歷山大·羅斯林在30多歲時定居巴黎，作為肖像畫畫家展開活動。他善於表現人物的心理和服裝，他的肖像畫在歐洲貴族中深受歡迎。雖然是外國人，但他被選為法國美術學院的會員，在盧浮宮內得到公寓和工作室，還得到了退休金。 這幅畫是在他名聲鼎盛的50歲時畫的，模特是他的法國籍妻子蘇珊。34歲的妻子身穿華麗的舞會服裝，頭戴黑色面紗。黑色的面紗似乎很適合葬禮，但在這裏，卻是淘氣地誘惑丈夫的工具。其實蘇珊也是專業畫家。兩人1759年在蘇珊老師的工作室初次見面。25歲的新人畫家蘇珊一見到比自己大16歲的羅斯林就墜入了愛河。雖然想結婚，但因為羅斯林是貧窮的外國人又是新教徒，遭到了家人的反對。 蘇珊是個固執又有魄力的女人。她拒絕了親戚們介紹的所有男人，最終與心儀的人結婚。兩人撫養著6個子女，一起工作。蘇珊也被選為美術學院會員，一路高歌猛進。羅斯林經常稱贊妻子的彩色蠟筆畫比自己的好。這就是妻子的眼神和表情中散發出甜蜜幸福的原因。 難道是神的嫉妒嗎？遺憾的是，在這幅肖像完成4年後，蘇琦因癌癥去世。羅斯林想像過嗎？作為誘惑丈夫的道具的黑色面紗，最終成了暗示妻子葬禮的標誌。

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