美國助理國務卿將訪韓磋商朝核計劃應對方案. November. 10, 2021 07:24. by 華盛頓=常駐記者李正恩 lightee@donga.com. 美國國務院表示，負責東亞太事務的助理國務卿丹尼爾·克裏滕布林克將於10日訪問韓國，與韓國政府討論朝鮮核計劃應對方案和韓半島完全無核化等廣泛的焦點問題。 美國國務院發言人內德·普萊斯在當地時間8日的新聞發布會上，就克裏滕布林克訪韓時是否將討論終戰宣言的提問表示：「朝鮮的彈道導彈及核計劃威脅確實擺在討論的桌子上，美國關於推進韓半島完全無核化的戰略也將是討論的主題。」他還說：「作為條約同盟，韓國和美國的關系非常廣泛和深刻，有很多問題需要共同討論。」他雖然沒有否認討論終戰宣言的泛泛而言，但也沒有對此做出肯定的回答。 對於美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文之前稱美國對終戰宣言有著不同的想法的提問，普萊斯沒有正面回答，只是表示，「通過對話和外交實現韓半島的持久和平和完全無核化，是最好也是最有效的辦法，在這一方面美國與韓國的對應方有著相同的見解」。他只原則性地回答說：「為了與韓國和日本等區域內同盟在增進安保方面取得看得見的進展，作為協調和實用性處理法的一環，美國將繼續探索與朝鮮的接觸。」 美國國務院此前在公布克裏滕布林克訪問日本和韓國的計劃時表示：「他將會見兩國高層官員，重申美國的合作意向，以應對21世紀最嚴重的全球挑戰。」

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