因尿素溶液緊缺農戶也進入緊急狀態，在11月耕地之前停下拖拉機. November. 10, 2021 07:24. by 劉彩妍記者 ycy@donga.com. “因爲沒有尿素溶液，幾天前停下了拖拉機。土地馬上就要結冰了，冬天的農活要搞砸了。” 在仁川江華郡種水稻的高哲淳（61歲）9日接受東亞日報記者電話采訪時如是說。每年一到十一月拖拉機就用好幾天了。爲了完成一年的農事，紮稻桔需要拖拉機，在冬季作物栽培之前，進行翻地讓土地變軟的“旋耕作業”時也是必須的。高某訴苦說：“農協也沒有尿素溶液庫存，網絡也不敢相信，沒辦法只好停止了所有農活。” 隨著尿素溶液緊缺事態的持續，農戶也進入了緊急狀態。啓動2015年以後生産的75馬力以上的拖拉機和聯合收割機所需的尿素溶液的供給銳減，農用機械也停止了運轉。 化肥（肥料）企業的尿素庫存也在迅速減少。 因此，以尿素爲原料的化肥生産減少，出現了斷貨現象。在忠南槐山務農的全某（63歲）說：“周圍的人說現在不買肥料的話恐怕不行了，所以排隊購買了5袋肥料。” 對此，部分地區農協限制了人均可購買的肥料的數量。農協中央會相關人士表示：“雖然到明年上半年爲止還有可供應的肥料庫存，但是農民的需求突然增加，因此需要管理。” 實習記者申浩英 不久將畢業于高麗大學日語日文學專業

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