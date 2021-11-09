薛西斯一世的領導力. November. 09, 2021 07:11. . 波斯帝國的建設者是居魯士二世。 引領全盛期的國王是大流士一世（Darius I the Great）。入侵希臘並在薩拉米斯海戰中受挫的薛西斯一世是大流士的兒子，也是居魯士的外孫。這是波斯帝國史上最偉大、最完美的黃金血統。 在講述薛西斯一世入侵希臘的電影《斯巴達300勇士》中，薛西斯一世被裝扮成古怪的樣子，至今爲止一直備受爭議，但實際上他所穿的服裝並非如此，他的長相與血統相符，個子又高又帥。那麽禮儀怎麽樣呢？他是一位很有風度的君主。 大臣們提出與自己的想法不同的意見時，他拒絕大臣的谏言和忠告時也沒有發火或侮辱對方。他會大臣們表達敬意，稱這是好意見，並表示盡管自己現在拒絕了建議，但你們是我們的好朋友，所以才會真誠地提出好意見。在領導能力上，這樣的關懷真的很重要。站在掌權者面前的人們會關注掌權者喜歡誰的意見、什麽意見。再過一段時間，所有人都開始根據君主的喜好發出一致的聲音。這並不是結束。把提案被拒絕的臣子“孤立”起來，甚至嚴重地揣測“那個人被國王盯上了”，並以此作爲目標進行謀略。 這樣之後，曾經偉大的帝王逐漸成爲被阿谀奉承者和傻子包圍的寒酸的君主。薛西斯一世至少在這方面做的還不錯。但是，由于存在決定性的缺點，盡管有這種好作風，他在進攻希臘時總是選擇錯誤的戰略。 風度好固然重要，但決定戰爭勝負的還是領導人的正確決定。這是提高有禮節的媒體選擇正確決定的可能性的一種美德。很多領導對這部分産生錯覺。長相和風度都很完美的薛西斯一世被大臣們趕走並殺害。曆史學家

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