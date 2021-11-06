因車用尿素告磬，韓國線路公交車下周起運行將出現問題. November. 06, 2021 07:09. by 徐亨錫記者、申珍宇記者、世宗=宋忠賢記者 skytree08@donga.com·niceshin@donga.com、balgun@donga.com. 由於柴油汽車運行所需的車用尿素供不應求，預計從下周初開始，部分地區的「平民代步」公交車運行將出現問題。預計，從下周起，快遞等物流行業也會出現停止運行的貨車。車用尿素事態已經超越物流大亂，擴散到了建設現場、農家、廢棄物回收等，有可能威脅到日常生活的危機感也在高漲。 《東亞日報》5日掌握了全國巴士運輸事業組合聯合會全國路線巴士的車用尿素量庫存現狀並進行了分析。結果顯示，全國45024輛路線巴士（市內、外、農漁村、高速巴士）中34.8%需要的車用尿素庫存將在年末枯竭。以京畿和全北為例，截至5日，有些公共汽車企業的庫存只剩下3天的量，預計公交運行將受到影響。特別是，投入到農漁村、偏遠地區的農漁村公共汽車的車用尿素使用比重為77.2%，因此有人擔心，在公交車是唯一大眾交通工具的地區，市民們有可能會被困在原地。 貨車司機們為了多買哪怕1升車用尿素，正在竭盡全力。加油站附近的貨車為了加車用尿素排起了長隊，導致周圍道路出現嚴重交通混亂。特別是，經營快遞車輛和小型貨車的私營業主們焦急無耐地說：「馬上就不能工作了。」 青瓦臺5日決定，為穩定車用尿素供應，組成青瓦臺內相關秘書室共同參與的工作組，從當天開始以每日緊急檢查體製運營。經濟首席秘書安一煥擔任工作組組長，政策秘書室及國家安保室秘書等擔任組員。產業通商資源部計劃通過原材料、零部件、裝備供求應對支援中心，收集有關車用尿素進口企業的進口合同現狀和具體推遲原因的資料，向中國提出改善要求。

한국어