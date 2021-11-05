皇家馬德裏隊成首支在冠軍聯賽中攻入1000球的球隊. November. 05, 2021 07:27. by 金東昱 creating@donga.com. 皇家馬德裏隊（西班牙）成爲了第一支在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽（UCL）中攻入1000球的球隊。 4日，在西班牙馬德裏的聖地亞哥伯納烏球場舉行的2021~2022賽季歐足聯冠軍聯賽D組第四輪比賽中，皇家馬德裏隊主場以2比1戰勝了頓涅茨克礦工隊（烏克蘭）。本場比賽之後，皇家馬德裏隊以3勝1負（積9分）的戰績排在了小組第1位。 當天，上半場第14分鍾，卡裏姆•本澤馬接到維尼修斯•儒尼奧爾的傳中，輕松將球打入球門，率先攻破了對方球門。本澤馬的這一進球是皇家馬德裏隊在冠軍聯賽上打進的第1000粒進球，由此皇馬也成爲曆史上首支實現該成就的球隊。繼皇家馬德裏隊之後，拜仁慕尼黑隊（德國）以768粒入球排在了第2位，皇家馬德裏隊的競爭對手巴塞羅那隊（西班牙）以655粒入球排在了第3位。 皇家馬德裏隊在過去的幾年裏一直擁有世界最佳射手。據CNN報道，克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（曼聯）在皇家馬德裏隊效力的9個賽季（2009~2018年）中，在冠軍聯賽中共攻入了105粒進球。C羅以139個進球，成爲該領域曆史上進球最多的球員。本澤馬（2009~現在）在當天攻入了兩球，冠軍聯賽個人總進球來到75粒。前皇馬當家射手勞爾•岡薩雷斯（1994年~2010年）在該賽事中攻入了66球。

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