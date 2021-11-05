李仁榮：「如果朝鮮作出決斷，教皇有可能訪朝」. November. 05, 2021 07:27. by 崔智善 aurinko@donga.com. 韓國統一部長李仁榮（照片）4日表示，「朝鮮的對韓、對美信息正在具體化」，流露出對恢復韓朝、朝美對話的期待。陪同文在寅總統巡訪歐洲的青瓦臺高級官員就朝鮮國務委員長金正恩之前的表態評價為「意義不小」。任期末，文在寅政府似乎在全力重啟與朝鮮的對話。 李仁榮當天接受KBS電臺采訪時表示：「和上半年不同，進入下半年以後，朝鮮對韓、對美信息的頻率有所提高。有必要關註對話基調是否進一步增加。」他還表示：「如果朝鮮作出決斷，明顯存在教皇方濟各訪問朝鮮的可能性。」 青瓦臺高層負責人當地時間3日在文在寅巡訪歐洲最後一站匈牙利與記者見面，對朝鮮對終戰宣言的反應賦予了意義。該負責人表示：「金正恩委員長是首次對外提及終戰宣言。應該以韓美關於終戰宣言的磋商為基礎，尋找同朝鮮進行談判的余地。」 此前，金正恩9月29日在第十四屆最高人民會議第五次會議上表示：「如果把成為猜疑和對抗導火索的因素放任不管，即使宣布戰爭結束，敵對行為也會持續下去。」他是在說，如果不采取取消對朝敵視政策和雙重標準，終戰宣言就沒有意義。雖然韓朝圍繞終戰宣言的分歧不小，但青瓦臺認為金正恩談及終戰宣言本身就有意義，為重啟對話燒了一把火。

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