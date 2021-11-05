帕勞陷入“水淹危機”，總統怒言“幹脆炸平算了”. November. 05, 2021 07:27. by 任寶美 bom@donga.com. 因氣候變化導致海平面上升而面臨水淹危機的南太平洋島國帕勞共和國的總統小蘇蘭格爾•惠普斯（53歲）主張，“如果消極應對氣候變化的發達國家不給我們提供幫助的話，那麽幹脆炸平我們國家的島嶼吧”，引發了熱議。馬紹爾群島、馬爾代夫、薩摩亞等面臨類似危機的國家也紛紛參與其中。 據《衛報》等媒體報道，當地時間2日，在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）首腦會議上，惠普斯在演講中向20個主要國家（G20）的首腦們表示：“緩慢而痛苦的死亡沒有品位。我們正在溺水而死，唯一的希望就是你們手中的救生圈”，並敦促現在立刻行動起來。他批評發達國家說：“我們注定會慢慢消失，如果你們坐視我們的痛苦袖手旁觀，不如幹脆轟炸我們的島嶼算了。” 惠普斯總統還向ABC廣播就自己使用過激用語的理由解釋說：“從如果(阻止氣候變化的)希望不存在，現在結束還比較好的意義上說，幹脆轟炸算了。” 與帕勞處境相似的鄰國馬紹爾群島也參與其中。代替總統出席此次COP26會議的馬紹爾群島環境特使蒂娜•斯特吉訴苦說自己站在氣候變化危機的最前線。她說：“任何人都不能讓一個國家在這個世界上徹底崩潰。”世界銀行在最近的報告書中把馬紹爾群島列爲因氣候變化而面臨水淹危機的排名最靠前的國家之一。 印度洋島國馬爾代夫的前總統穆罕默德•納希德在接受《衛報》采訪時表示，産業化之後，如果地球溫度上升幅度超過1.5度，馬爾代夫就會消失。他提高聲音表示：“就遏制工業化之前1.5度以內的協議，我不會妥協。我們不能簽署類似自殺行爲的協定。”他特別就世界上最大的碳排放國中國強烈批評說，“就像歐洲過去做的那樣，他們會認爲毒殺地球是自己的權利。” 國際環境團體“太平洋氣候戰士”成員、薩摩亞出身的環境運動家布裏安娜•普魯恩呼籲各國予以關注說：“我們不是氣候危機的‘犧牲者’，而是‘鬥士’。只要能拯救太平洋，就能拯救世界。”

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