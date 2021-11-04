Kakao支付上市首日，總市值排名第13位，在金融股中排名升至第二位. November. 04, 2021 07:21. by 李尚煥記者 payback@donga.com. Kakao的金融科技子公司Kakao支付在進入有價證券市場的同時，市價總額突破了25萬億韓元，一下子上升至市價總額第13位。它還超越傳統金融集團，繼Kakao銀行之後占據國內金融股第二位。Kakao支付3日在有價證券市場上市，以比開盤價格上漲7.22%（1.3萬韓元）的19.3萬韓元收盤。通過「100%均等分配」認購公募股的投資者每股獲得10.3萬韓元的收益。開盤價為18萬韓元，是公開發行價（9萬韓元）的2倍，但沒能達到漲停板，因此未能同時實現「翻番加沖頂」。 當天，Kakao支付的市值為25.1609萬億韓元，超過現代摩比斯、Krafton等，位居市值第13位（優先股除外）。特別是，Kakao支付還超過KB金融（約23萬億韓元）、新韓控股（約19萬億韓元），上升到了金融股第二位。雖然Lakao銀行當天下跌了7%以上，但仍保住了「金融大將股」的位置，因此Kakao金融系列公司占據了金融股的第一位和第二位。 由此，包括金融子公司和Kakao、Kakao遊戲、海王星等，Kakao集團的市值達到116.3419萬億韓元，繼三星（624萬億韓元）、SK（197萬億韓元）、LG（132萬億韓元）、現代汽車（130萬億韓元）之後進入了「百萬億集團」行列。 2014年以國內最初的簡便結算服務起步的Kakao支付以與Kakao聊天的聯系為基礎迅速成長。截至6月底，累計用戶達3650萬人，月活躍用戶數達2000萬人。Kakao支付計劃利用此次首次公開募股確保的資金，擴大證券移動通信服務（MTS）、數碼保險等新業務。 證券界評價說這是超出市場預想的華麗亮相，但對長期來看Kakao支付股價的上升趨勢能否持續下去眾說紛紜。KTB證券認為政府對平臺企業的限製有可能會成為絆腳石，提出了Kakao支付的適當股價為公募價以下的5.7萬韓元。漢陽大學經營系教授申民洙表示：「國內對平臺的限製有跟隨美國的傾向，但就像從根本上阻止收購合並的美國一樣，限製會進一步加強，從而阻礙平臺企業的發展。」有人指出，在資產和凈利潤規模遠遠落後的情況下，Kakao支付仍然超過了傳統金融公司的市值，因此股價是被高估了。 相反，也有人預測說，隨著與Kakao聊天的聯系性和以後金融服務的擴大，增長潛力將會持續下去。新韓金融投資研究委員金秀賢表示：「有必要考慮平臺金融事業者的擴張性和增長性。考慮到Kakao銀行的事例，Kakao支付的總市值可達到40萬億韓元以上。」 此外，Kakao支付的員工們通過股票期權獲得了9000億韓元以上的行市差價。獲得股票期權最多的柳永俊代表的評價差價達1339億韓元。據推算，職工持股協會的評價差價以收盤價為標準，人均達4125萬韓元。

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