“露營行李帶的越少，休息的時間就越多”. November. 04, 2021 07:21. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. “去露營的時候不會分別准備切菜板和盤子。切菜板也可以起到盤子的作用。” 最近發行隨筆《小露營，我要出門了》（人文主義出版社）的旅行作家李秀賢的（36歲）上月19日接受東亞日報的電話采訪時表示：“不硌背的背囊用背墊在寒冷的露營地，可以成爲優秀的坐墊”，並做出了上述表示。 據他而言，越沈浸于露營，行李就越來越少。9年前首次開始露營的時候，享受了背囊裏裝滿行李的野外背包旅行（把露營裝備放進去，解決住宿和飲食）。當時打包行李就需要3個小時，但現在30分鍾就足夠了。她在新書中介紹了此前習得的“小露營”經驗。 “不能忘記露營的目的是休息。我們要盡量減少收拾行李的時間和在露營場布置和撤走的時間，這樣我們才能充分享受在大自然中休息的時間。” 最近，作家每到周末就四處去露營。她說，剛開始露營的人會因大規模的用品感到疲倦，真是令人惋惜。露營用品越多，擺放或重新整理露營用品的時間就會越長。她說：“到露營場一看，我們夫婦放下行李休息了一段時間之後，很多人都還在准備裝備。” 當然，並不是有“有些露營用品是必需的，有些應該扔掉”的正確答案。只是她說想增加露營族的備選選項。她解釋說：“一般認爲帳篷是必需的，但根據情況可以用吊床或涼棚代替。” 食材過多也是負擔。她說露營料理應准備得輕便，而且最好少動手。在山中享受的烤肉派對固然好，但把材料放在小平底鍋裏加熱即可的迷你披薩或烤布裏幹酪是最好的選擇。她說：“脫離日常生活的體驗是露營的樂趣所在。比起吃泡菜湯或烤五花肉，做簡單卻有特色的菜肴更讓人開心。”

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