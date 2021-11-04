勇士隊傳奇艾倫，在天上送了冠軍禮物嗎？. November. 04, 2021 07:22. by 姜泓求 windup@donga.com. 美國職業棒球大聯盟（MLB）世界大賽（WS）的主人公是亞特蘭大勇士隊。 3日，亞特蘭大勇士隊在美國得克薩斯州休斯敦美汁源體育場舉行的世界大賽第6場比賽中，以7比0完勝休斯敦太空人隊，並以系列賽4勝2負的總戰績登上了冠軍寶座。自格雷格•麥道斯、湯姆•克萊賓、約翰•斯莫爾茨等投手三駕馬車表現出色的1996年以來，球隊時隔25年首次戴上了WS冠軍戒指。這也是繼1914年（當時波士頓勇士隊）、1957年（當時密爾沃基勇士隊）之後勇士隊隊史第4次奪冠。出生于亞特蘭大，球隊1957年奪冠的功臣、“傳說的本壘打王”漢克•艾倫（職業生涯總計755個本壘打）于今年1月去世，而亞特蘭大勇士隊恰好成爲當年的冠軍。 亞特蘭大勇士隊的世界大賽挑戰記比任何球隊都要艱難。繼主力外野手馬爾塞爾•奧蘇納（31歲）在5月份因家庭暴力嫌疑退出後，球隊的代表明星小羅納德•阿庫納（24歲）也在7月份因右膝蓋前方十字韌帶撕裂而早早結束了賽季。截止到全明星賽短暫休息期，球隊僅以44勝45負的成績停留在國家聯盟東部賽區第3位。當時，統計網站FanGraphs預測說，亞特蘭大勇士隊進入季後賽的概率爲8%，世界大賽奪冠的概率爲0.4%。 但是亞特蘭大勇士隊的團長亞利克斯•安索普勒斯沒有放棄希望。進入7月份以後，球隊從芝加哥小熊隊引進了喬克•彼得森（29歲），並在轉會截止日當天（7月31日）大舉引進了亞當•杜瓦爾（33歲•前邁阿密隊）、埃迪•羅薩裏奧（30歲•前明尼蘇達隊）和豪爾赫•索萊爾（29歲•前堪薩斯城隊）等外野手資源。轉會選手們表現出色的亞特蘭大勇士隊以44勝28負的成績排在東部賽區首位，順利進入了季後賽。 繼國家聯盟冠軍賽（NLCS）最有價值球員（MVP）羅薩裏奧之後，在世界大賽中帶領球隊前進的選手也是“轉會生”索萊爾。當天作爲球隊的2號指名擊球手首發出場的索萊爾在第3局上半局無人出局1、2壘有人的情況下，擊出了446英尺（約136米）的超大型左側場外3分本壘打，制造了決勝分。 由于被確診感染新冠病毒（COVID-19），在NLCS當時只兩次站上擊球位的索萊爾在登上世界大賽舞台之後展現了180度的大轉變。在第1場比賽中，在WS曆史上第1局上半局擊出了先發擊球手本壘打，在第4場比賽中他作爲代打上場，擊出了反敗爲勝的逆轉本壘打。僅在WS中創下的決勝本壘打就有3個。索萊爾是繼1997年的利萬•埃爾南德斯（當時佛羅裏達隊）之後，第二位奪得世界大賽MVP的古巴選手。 當天，1.4萬多名球迷聚集在亞特蘭大主場楚伊斯特球場（Truist Park）觀看了比賽。憑借“團長的棒球”讓球隊登上世界大賽冠軍寶座的安索普勒斯上周末被確診感染新冠病毒，只能在家觀看比賽。由于沒有症狀，預計他將參加6日舉行的冠軍遊行。

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