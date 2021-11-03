韓國「溫室氣體年減排4.17%」，是否比美日減排還要快？. November. 03, 2021 07:24. . 韓國總統文在寅前天在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化框架公約第26次締約方大會峰會上表示：「將2030年溫室氣體減排目標定為比2018年減少40%，到2050年實現碳中和。」但韓國的年均減排率達到4.17%，高於日本（3.56%）、美國（2.81%）、歐盟（1.98%）。就連總統本人也表示：「比以前的目標大膽提高14個百分點，因此要在短時間內迅速減少溫室氣體排放，這是非常具有挑戰性的課題。」 有人指出，韓國的碳中和目標也不合理。締約方大會之前的上個月30日和31日，在意大利羅馬舉行的二十國集團（G20）峰會上，未能就最大爭論點「碳中和」時間。美國、英國等國家原計劃到2050年，但中國和俄羅斯和印度分別提出了2060年和2070年。最終，聯合宣言中加入了「本世紀中葉左右」這一模棱兩可的語句。 溫室氣體減排和碳中和直接關系到國家利益。製造業比重越大，無理的零碳時間表會導致費用增加，直接影響經濟發展。這就是各國綜合考慮產業和能源政策來製定可能實現的目標的原因。如果在國際社會做出無法兌現的承諾，就會在國際舞臺上失去信任。 在二十國集團峰會上，各國首腦一致決定，「在遵守《巴黎氣候協定》、努力使地球的平均溫度上升幅度控製在2攝氏度以下，同時努力將其控製在工業化之前的水平1.5度以上」。這比以前更加明確地強調了「1.5度」。碳中和是不可抗拒的時代潮流。但是，沒有理由加快速度，讓企業背負無法承受的負擔。如果想兩手抓住「脫離核電站」和「碳中和」，結果導致韓國產業的競爭力下降，到時候誰來負責？

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