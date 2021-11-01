韓美發現朝鮮「準備再次發射潛射導彈」……「北緯38度」稱「衛星照片顯示征兆」. November. 01, 2021 07:24. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓美情報部門在朝鮮鹹鏡南道新浦地區發現了疑為準備再次發射潛水艇發射彈道導彈的情況，正在密切關註相關動向。 軍方消息人士31日表示：「從幾天前開始，衛星和偵察機等韓美監視戰鬥力正在追蹤監視新浦造船廠一帶的潛射導彈相關動向。」據稱，捕捉到了潛艇、駁船、起重機等試射潛射導彈所需的設施和裝備的動向。 韓美情報部門認為，朝鮮很有可能再次發射上個月19日在新浦附近海域安裝在新浦級（鯨魚級）潛艇上試射的新型潛射導彈。據認為，朝鮮將前往更遠海域發射新型潛射導彈，進行低高度精密打擊等實戰性能測試。朝鮮上個月19日發射的新型潛射導彈高度達60千米，飛行約590公裏。有分析認為，像從地面發射的朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）一樣，可以在降落階段通過拉升躲避攔截，是「海上版伊斯坎德爾導彈」。 美國專門報道朝鮮消息的媒體「北緯38度」當地時間29日表示，以上個月28日拍攝的新浦造船廠的衛星照片為基礎，捕捉到了追加試射潛射導彈的動向。據稱，「鯨魚級試驗用彈道導彈潛艇（SSB）」周圍持續的活動與準備進一步試射的情況一致。 「鯨魚級SSB」是上個月19日試射新型潛射導彈的潛艇。朝鮮稱，該潛艇為「8·24英雄艦」，自2016年試射「北極星-1型」潛射導彈後，時隔5年再次成功發射新型潛射導彈。 「北緯」38度認為，造船廠的移動式起重機停在試驗用駁船旁邊，可能是為了在潛水艇或駁船上裝載導彈發射井。另外，據判斷，駁船中央的旋轉式圓蓋被拆除，也是為了準備追加試驗，以設置導彈發射井。

한국어