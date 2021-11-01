時隔651重啟日常生活，只有口罩和疫苗才能守護「辛苦搭建的塔」. November. 01, 2021 07:23. . 從今天開始，新冠疫情防控體系將逐步轉換為恢復日常生活（與新冠共存）體系。自去年1月20日韓國出現首例新冠患者後，時隔651天重新迎來日常生活。除娛樂設施外，飯店、咖啡廳、電影院能夠24小時營業，不論是否接種疫苗，首都地區最多10人、非首都地區最多12人可以聚集。接種兩劑疫苗的人可以自由地出入棒球場、健身房、練歌房。 但走向新生活的第一步十分不安。流行規模再次擴大，截止到昨天，連續4天每天都有2000多名確診患者。上周末，在首爾江南和釜山西面等全國繁華街道上，想要享受萬聖節（31日）的人們無視防疫守則，一直聚集直至午夜。如果繼續這樣下去，重癥患者人數將會增加到醫療體系難以承受的程度，因此很有可能再次實行限製私人聚會和營業時間的措施。 截止到昨天，疫苗第一劑接種率為80.1%，完成接種率為75.3%。以接種順序較晚的學生為中心，還剩下1000萬名未接種者。從今天開始針對12∼15歲人群進行預防接種。越是年輕人，因擔心副作用，接種預約率越低。高考結束後，預定從22日開始全面上學，感染的可能性也會增大。政府應該對疫苗異常反應進行積極溝通，擴大異常反應認定範圍，提高接種率。 因最先接種疫苗而效果已經下降的高齡群體和醫療機關工作人員之間的突破感染也在劇增。必須盡快給這些高危人群打疫苗加強針。研究結果表明，接種4個月後，對德爾塔毒株的抵抗力會迅速下降。因此有必要研究將打加強針的時間從接種後的6個月提前的方案。 相信高疫苗接種率，急於放寬防疫規定的英國、德國等歐洲各國每天新增數萬名患者。相反，像法國和意大利一樣，保留「戴口罩和洗手」規定的國家的擴散趨勢是緩慢的。病毒傳播危險增大的冬天正在來臨。如果說疫苗是第一道防線，那麽戴口罩就是最後防線。要始終遵守基本防疫守則，以免被病毒突破防禦網，致使花了近2年時間建立的防疫塔倒塌。

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