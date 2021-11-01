二十國集團批準數字稅協議，「應在賺錢的國家納稅」. November. 01, 2021 07:24. by 兪載東 jarrett@donga.com. 各國首腦批準了讓谷歌和臉書等跨國企業向有銷售額的國家繳稅的數字稅協議。 據路透社和美聯社等媒體報道，二十國集團（G20）首腦當地時間10月30日在意大利羅馬舉行的峰會上批準了數字稅協議。此次製定的協議的內容大致有兩部分。 一是對一直以來在全球市場賺大錢卻把辦公地點設在避稅處逃避納稅的跨國企業征收新稅。由此，從2023年開始，年銷售額達200億歐元（約27萬億韓元）以上、營業利潤率達10%以上的跨國企業必須向企業所在地國家支付超過通常利潤率（10%）的25%的超額利潤。韓國政府也將對在國內有銷售額的跨國企業征收更多的稅金。在韓國企業中，三星電子和SK海力士有可能適用數字稅。 二是實施全球法人稅最低稅率（15%）。現在，銷售額超過7.5億歐元（約1萬億韓元）的跨國企業必須交納15%的稅率。由此，預計各國為吸引企業而降低法人稅的出血競爭將會減少。 德國總理默克爾對記者說：「這裏有很好的報告內容。世界就對企業的最低稅收額達成了協議。這是在數字化時代體現正義的明確信號。」美國總統拜登也表示：「這是超越單純的稅金談判、重組全球經濟的外交。」一直帶頭推進數字稅協議的美國財政部長珍妮特·耶倫也發表聲明表示：「此次協議將使全球經濟成為為美國企業和勞動者更加繁榮的地方。」

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