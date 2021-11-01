美國中央情報局在首爾設立辦公室搜集韓國情報…在解雇訴訟中被曝光. November. 01, 2021 07:25. by 朴相俊記者 speakup@donga.com. 截止到去年，美國中央情報局所屬機構在首爾設立辦公室，收集與韓國相關的機密情報。這一事實在相關機構職員的解雇訴訟過程中被揭露。 首爾中央地方法院民事合議42庭10月31日表示，駁回了A某等3人以美國為對象提出的「請求確認解雇無效」的訴訟。法庭稱，「美國在韓國設立情報機構，是作為主權國家美國實施的主權行為，」駁回了訴訟。根據國際慣例法中「國家的主權行為可以免除其他國家的審判權」的「國家豁免原則」，法院認為訴訟不合法。 但在訴訟過程中發現，中情局下屬機構「開源企業」在首爾設立辦公室，截至去年6月一直收集韓國情報。法庭表示：「開源企業是中情局負責的國外情報收集及其他業務的一部分，負責收集和翻譯國外媒體等公開或已出版的情報。」2005年至2009年期間開始在上述機構工作的A某等3人，去年2、3月份接到解雇通知後主張，「與相關規定不同，我們事先沒有接到解雇通知，對裁員進行抗訴後，也沒有舉行過裁員審議委員會，違反了整理解雇的條件」，提起了訴訟。 法庭解釋說：「A某等人在業務過程中處理的信息可以被評價為高度機密」，「他們從事與開源企業的國外信息收集活動有密切關聯的業務」。法庭通過判決表示，A某從事了財務、會計、預算及人事相關業務，B某從事了作為首爾事務局現場技術公務員的電子計算運營業務，C某從事了評價、收集、利用韓國相關信息的業務。 根據判決，中情局根據美國政府的要求，認為利用當地設施和人力已不再是高效率，決定關閉所有國外事務部門；之後向職員通報了解雇，並於去年6月關閉了所有國外事務部門。

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