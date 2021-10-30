執政10年，「金正恩主義」緊抱核武走向災難國家之路. October. 30, 2021 07:35. . 韓國國家情報院前天在國會國政監查中表示，迎來國務委員長金正恩執政10周年之際，朝鮮在黨會場背景中去除了金日成和金正日父子的照片，內部已在使用「金正恩主義」一詞。即，金正恩試圖建立不同於祖父、父親的獨立思想體系。據說，作為討論韓半島終戰宣言的對話先決條件，朝鮮提出了中斷韓美聯合軍事演習和解除礦物出口、石油進口等製裁。 金正恩主義可能是金正恩自執政以來標榜的「人民大眾第一主義」和「我國第一主義」等金正恩時代信條的總稱。金正恩的名字後加上了此前綴加在老一輩身上的「主義」，這是權力階層努力在鞏固金正恩體製。對於金正恩而言，這雖然不是正式稱呼，但名字前面被冠以「又一位偉大領袖」等修飾語，他正躋身於此前只賦予祖父的領袖班列。 金正恩在今年1月的第八次黨代會上榮升為總書記後，通過修改黨章，將「金日成、金正日主義」視為「老一代歷史」。他刪除了父親時代的「先軍政治」，提出了人民大眾第一主義。他還說，在2017年發射遠程核導彈後，朝鮮成了世界戰略國家，提倡「我國第一主義」。然而，「人民也是第一，國家也是第一」的金正恩主義只是為了掩蓋執政10年的現實的虛幻理念而已。 2011年12月金正日去世後，金正恩登上權力寶座，他通過殺害親屬和肅清親信等恐怖政治，強迫權力階層效忠自己，並在居民中植入以核武器為象征的國家主義幻想，引導大眾動員體製。他在三年前以無核化為目標的外交秀出現在國際舞臺上，讓人對改革開放產生了期待，但最終使朝鮮重新回到了世界上最孤立的自閉國家。其結果就是金正恩自己吐露的極度的糧食困難。 金正恩現在表示，「美國和韓國不是我們的主要敵人，」悄悄地暗示著對話的余地。這反映出了如此困難的迫切感。但是，他把出現在對話桌前當作籌碼，要求荒唐的補償。這是緊抱著核武器硬撐下去的想法，但這將帶來以失敗和災難的歷史結束執政10年的後果。對於饑餓的人民來說，核武器、導彈和領袖都不再是崇拜和服從的對象。

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