打開閘門航線…關島-夏威夷增加班次、塞班島航線幾乎已經預約到年底. October. 30, 2021 07:35. by 邊鍾國記者 bjk@donga.com. 因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而堵塞的航線終于打開了閘門。 隨著“與新冠病毒共存”帶來的旅遊需求逐漸增加，各航空公司陸續開通塞班島、關島、夏威夷等度假勝地和新加坡、澳大利亞等中長途航線。 據航空業界29日稱，目前韓亞航空和德威航空、濟州航空往塞班島每周通航一次。這些航空公司的塞班島航班到年末爲止幾乎都被預訂一空。 塞班島只要有新冠病毒陰性確認書，就可以在指定的酒店隔離5天後自由旅行。目前塞班爲海外遊客開設了指定酒店，但指定酒店幾乎都是客棧。航空公司想增加航班，但由于酒店不足，無法增加航班。塞班島政府還在考慮爲海外遊客准備酒店。 代表性的人氣休養地關島航線的運航也在增加。大韓航空和真航空從10月開始運營仁川-關島航線，每周2次，德威航空每周運營1次。首爾航空將從12月23日開始每周運營一次仁川至關島的航線。韓亞航空也計劃從12月開始每周開通兩次關島航線，自2003年3月以後時隔18年重新開通關島航線。 大韓航空計劃從11月開始每周運營3次仁川-夏威夷航線。每周有1次定期航班，對每周2次的不定期航班進行擴大。大韓航空將從11月開始隔周恢複仁川-悉尼運航。韓亞航空將從11月開始將仁川至曼谷的航班從目前的每周3次增加到每周7次。 大韓航空有關負責人表示：“預計隨著與新冠共存措施的出現，遊客人數會增加，因此計劃根據旅客需求恢複趨勢，討論對人氣較高的旅遊景點增加班次和追加航線運營等問題。 從11月開始，新加坡和泰國等東南亞國家將大舉打開國門。泰國決定從1日開始在無需隔離的情況下，面向本國全境接收海外遊客。和新加坡的旅行泡沫計劃也開始了。只要有疫苗接種和新冠病毒陰性確認書，就可以在無需隔離的情況下旅行。新加坡旅行只能通過指定的航班。目前，韓國國內航空公司中，大韓航空公司(每周3次)和韓亞航空公司(每周3次)獲得了許可。 不僅在仁川國際機場，在金海國際機場也可以乘坐飛往塞班島和關島的航線。韓國政府決定每周運行兩次金海至塞班島，一周運行一次金海至關島的航線。具體航空公司還沒有選定。 航空業界的相關人士表示：“安全地去海外旅行的人增多，認爲旅客需求快速增加的可能性較大”，“如果疫苗接種率上升和檢查1次需要6萬韓元以上費用的新冠病毒檢查費用負擔緩解、旅行手續簡化等得到落實，遊客會更多。”

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