大提琴手韓在民獲得日內瓦國際音樂比賽第三名. October. 30, 2021 07:36. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 28日(當地時間)在瑞士日內瓦舉行的第75屆日內瓦國際音樂比賽中，大提琴演奏家韓在民(15歲•照片)獲得了大提琴部門的第三名。他還獲得了羅斯瑪麗•威格甯特別獎。韓國人上一次在日內瓦國際音樂比賽大提琴部門獲獎還是50年之前的1971年。在參加該比賽的選手中，創下年齡最小記錄的韓在民演奏了瑞士羅曼管弦樂團和埃爾加大提琴協奏曲e小調。獲得大提琴部門第一名的是來自日本的Ueno Michiaki(26歲)，第二位是加拿大的布萊恩•程(24歲)。 韓在民獲得了第三名，並獲得了8000法郎(約1024萬韓元)的獎金。因此次獲獎，他將進行2年的海外巡回演唱會，並獲得與日內瓦職業音樂公司簽訂2年經紀合同的機會。韓在民說：“通過參加比賽，我在音樂方面得到了成長。今後將努力成爲更令人期待的演奏家。”他曾在今年5月的羅馬尼亞喬治•埃內斯庫國際音樂比賽上獲得過第1名。出身于錦湖英才的韓在民今年以英才身份進入了韓國藝術綜合學校音樂學院。此前在日內瓦國際音樂比賽中獲獎的韓國人有作曲家趙光浩(2013年)、鋼琴家文智英(2014年)、作曲家崔在赫(2018年)、打擊樂器手朴惠智(2019年)等。 創立于1939年的日內瓦國際音樂比賽每年輪流進行鋼琴、長笛、單簧管、大提琴等8個部門的比賽，作曲部門每2年舉行一次。29周歲以下的演奏者可以參加。

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