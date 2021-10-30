住宅擔保貸款利率時隔2年零6個月首次突破3%. October. 30, 2021 07:36. by 朴熙昌記者•李相桓記者 ramblas@donga.com,payback@donga.com. 上月，銀行界的住宅擔保貸款平均利率創下了4年零10個月以來的最高漲幅，達到了年均3%的水平。因爲，韓國銀行上調了基准利率，而且由于加強對家庭貸款的限制，各銀行紛紛減少優惠利率並上調加算利率，從而提高了“貸款門檻”。預計，隨著信用貸款利率也超過4%，貸款者的利息負擔將進一步加重。 29日，據韓國銀行統計，9月份銀行界的住宅擔保貸款(以新辦理額爲准)平均年利率爲3.01%。這是自2019年3月(3.04%)以後時隔2年零6個月，住宅擔保貸款利率首次突破3%。利率在一個月內上漲0.13個百分點，是自2016年11月(0.15個百分點)以來的最大漲幅。一般信用貸款利率也比前一個月上升0.18個百分點，達到4.15%，2年零3個月以來首次超過了4%。 韓國銀行金融統計組組長宋載昌說：“8月上調基准利率的影響反映到市場利率上了，爲管理家庭貸款，各大銀行紛紛減少優惠利率也産生了影響”，“按照金融當局的追加家庭負債對策，今後會出現優惠利率縮減和附加利息上升等情況，貸款利率上升的可能性已然打開。”進入本月以來，隨著貸款利率急劇上升，商業銀行的住宅擔保貸款最高利率甚至超過了年5%。

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