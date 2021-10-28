提出「非正規職清零」的文政府5年，結果是非正規職歷史上最多. October. 28, 2021 07:29. . 韓國的非正規職勞動者歷史上首次超過了800萬名，而正規職人數卻跌破了1300萬名。正規職和非正規職的工資差距也是自進行相關統計以來最大的一次。2017年5月就任後，文在寅總統訪問了仁川機場公社，承諾「在任期內將開創公共部門非正規職零時代」，但4年半後的今天，勞動市場的雙重結構進一步惡化。 2016年非正規職人數為648萬名，這一數字在標榜「工作崗位政府」的現政府中一直呈上升趨勢。政府表示，這是因為2019年統計方式的變更，新增了期限製勞動者。但這無法解釋比去年增加64萬名的非正規職和時隔6年降至1200萬名的正規職人數。最重要的原因是，由於在發達國家中處於最低水平的勞動僵硬性，很難解雇員工，再加上最低工資暴漲，企業和企業主都不願意聘用正式員工。政府投入巨額稅金創造的青年工作崗位也是穩定性低、對經歷也沒有幫助的非正規職。 強硬工會、支持正規職的現政府勞動政策的受害者是青年。40%的20多歲非正規職比率不僅高於其他年齡層，而且比5年前增加了7.8個百分點。這意味著，青年被率先占據正規職工作崗位的上一代阻擋，輾轉於不穩定的工作崗位。迫於政府的壓力，將19.6萬名非正規職轉換為正規職的公共企業和公共機關減少了新職員的招聘，使渴望就業的青年們受挫。 在最近的國會施政演說中，文在寅總統自豪地說：「上個月的雇傭率恢復到了（新冠）危機之前的99.8%。」但是，即使出口企業的業績得到改善，個體戶因放寬社交距離而重新開門營業，由此產生的工作崗位只有非正規職和超短期打工崗位。因為不知道情況何時會再次惡化，所以只要錄用一次就要負責到底的正規職讓人感到有負擔。 要想改變現狀，政府和政界只能說服強硬工會，將企業的工資體系轉換為符合業務、能力的職務、成果工資製，消除對正規職的過度保護。如果不通過勞動市場改革、破格放寬限製規定來創造增加招聘的環境，反而認為扭彎公共企業和大企業的手腕，就能創造出優質工作崗位，現在應該擺脫這種期待。

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