三星生物生産莫德納疫苗，首批243萬劑將供應給國內. October. 27, 2021 07:19. by 李智允記者•池民求記者 asap@donga.com,warum@donga.com. 三星生物制藥仁川松島工廠委托生産的美國莫德納公司的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗的首批産品將供應給國內。三星生物制藥負責接收全球制藥公司LONZA生産的莫德納疫苗原液，並進行填充、包裝等最終産品的生産工作。 泛政府疫苗引進TF(工作組)26日表示，三星生物制藥委托生産的243.5萬劑莫德納疫苗將在本周內引進。這是政府與莫德納簽訂的在年內引進的4000萬劑疫苗合同的一部分。該疫苗將用于第四季度新接種和第二次接種、高危人群追加接種(加強針)等。包括這一數量在內，截止到26日，共引進了2031.2萬劑莫德納疫苗。保健福利部第2次官柳根赫當天評價說：“在預計新冠疫情長期化的情況下，有了穩定的疫苗生産基底。” 目前正在協商是否優先向國內供應三星生物委托生産的産品。中央事故處理本部疫苗引進事務局長鄭恩英解釋說：“雖然就向國內供應首批疫苗達成了協議，但今後引進的疫苗數量將與莫德納方面進行協商。” 制藥生物業界認爲，三星生物制藥生産的莫德納疫苗的出貨比預想提前了4個月左右。業界相關人士解釋說：“政府和民間企業緊密合作的疫苗許可、發貨等所有程序都可以比現在更快地進行。”

한국어