只留給下屆政府一屁股債的文在寅最後一次施政演說. October. 26, 2021 07:34. . 文在寅總統昨天在任期最後一次發表了預算案施政演說。在此場合，他介紹了擴大編製的604萬億韓元規模明年預算案，並闡明了對全盤國政的感想。現政府5年來，政府支出增加了50%，國家債務歷史上首次超過了1000萬億韓元。政府在任期內一直用債務增加善心福利和雇用預算。有批評說，最後的施政演講也充滿了「花錢的理由」。「財政民粹主義」造成的負擔將留給下屆政府和國民。 文在寅總統表示：「明年的預算是為了從新冠危機中完全恢復日常生活和民生的預算。」即使考慮到新冠疫情，現政府的財政運用也接近不及格。突破200萬億韓元的福利、雇用預算集中在一次性現金支援上。在4年的時間裏，約100萬億韓元用於工作崗位預算，但放棄求職的人卻創下了歷史最高紀錄。每當需要資金時，比如應對新冠疫情等，就以「財政穩固」為由增加預算的方式予以應對。根本沒有努力去減少不必要不著急的支出。 大手大腳的開銷正在成為國民的負擔。雇傭保險費將繼2019年之後，明年再次上漲。這是因為雇傭基金被用於短期工作崗位項目，導致赤字累積。隨著「文在寅關懷」無理地增加健康保險適用對象，保險費率連續5年上升。甚至健康保險財政在下屆政府面臨枯竭的危機。盡管如此，文在寅總統仍表示：「大幅降低了國民的醫療費負擔。」正因為如此，才會有人說他是在自吹自擂。在政府財政中最難減少的是公務員的人頭費和年金。現政府增加了約12萬名公務員。這超過了前兩屆政府增加的公務員的兩倍。高費用結構越來越固定，卻回避年金改革。也就是說，現政府發了善心，課題卻交給了下屆政權。 文在寅總統表示：「稅收規模可能會比向國會提交預算案時進一步擴大。」但是，經濟條件不容稅收樂觀。供應鏈危機、物價上漲、美國緊縮政策等可能會動搖國內景氣。應該保守地處理稅收，管理支出。但是，管理國家債務的財政準則也沒能越過國會的門檻。 政府遲遲才表示「國家的資金正在枯竭」，但並未停止擴大預算。文在寅總統表示：「為了實現財政健全性和協調，煞費了苦心。」但國民很難接受。下屆政權背負了很多債務，面臨著到處要用錢的狀況。所有這些負擔最終只能由企業和國民承擔。

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