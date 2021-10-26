此次WS是迫切需要冠軍的選手們的比賽場地. October. 26, 2021 07:34. by 金培中 wanted@donga.com. 進入美國職棒大聯盟世界大賽(WS)的球隊既不是本賽季取得最多勝場數的球隊(舊金山巨人隊•107勝)，也不是年薪最高的球隊(洛杉矶道奇隊•2.41億美元)。這是充滿要奪冠理由的“迫切”球隊之間的對決。擁有無論誰獲勝都會流淚的故事的兩支球隊在獨木橋上相遇，但冠軍獎杯只有一座。 亞特蘭大勇士隊在分區(國家聯盟東部賽區)獲得8次冠軍，在聯盟中獲得5次冠軍的90年代氣勢洶洶。但是最近20多年來，感覺距離頂峰一直很遙遠。這是亞特蘭大隊自1999年以後時隔22年，也是進入21世紀以後首次登上WS舞台，自1995年以後，時隔26年球隊將再次向冠軍發起挑戰。 在冠軍賽(CS)上，成爲戰勝“巨艦”道奇隊的先鋒大將的埃迪埃•羅薩裏奧(30歲)有很多故事可講，正如在漫長的歲月裏吃了“眼淚沾濕的面包”的亞特蘭大勇士隊。明尼蘇達隊的特級希望之星出身的羅薩裏奧在2017~2019賽季3年間，平均擊球率0.284，轟出28記本壘打、88打點，是一名出色的主力外野手。但是去年停滯不前(擊球率0.257)的他因爲負擔薪資空間，作爲“Non Tender”(沒有接到所屬球隊的續約提議的選手)被明尼蘇達隊放走了。 雖然拼命與克利夫蘭隊簽訂了1年短期合同，但因腹部肌肉受傷而陷入了苦戰。在7月末轉會最後期限即將到來之際，外野出現大漏洞的亞特蘭大隊抱著試一次，反正也沒損失的心態引進了羅薩裏奧，這最終成爲了“神之一手”。在與道奇隊的CS比賽中，羅薩裏奧以0.560的擊球率(25個有效擊球，14個安打)、3記本壘打、9打點的出色表現，帶領球隊進入了WS。 而亞特蘭大隊的決賽對手休斯敦太空人隊中有一位韓國棒球迷很熟悉的選手。他就是從2015年開始連續5個賽季駐紮在樂天隊投手踏板的布魯克斯•雷利(33歲)。2019賽季結束後，挑戰美職棒大聯盟的雷利去年與辛辛納提紅人隊簽約，但只留下4場比賽平均責任失分9.00的淒慘成績就被放走。但是身披休斯敦隊戰袍起死回生(17場比賽平均責任失分3.94)的他成功與球隊續約。在名將貝克主教練(72歲)的信任下，他發揮了左手擊球手專家的作用。在與波士頓紅襪隊的冠軍賽中，他也以3場比賽3局失1分的成績報答了主教練的信任。 休斯敦隊在2017年獲得WS冠軍後，因涉嫌盜取信號而總經理、團長被解雇等，球隊曾長時間陷入一片混亂。去年執掌球隊指揮棒的貝克自擔任舊金山隊主教練的2002年後，時隔19年再次登上WS舞台，瞄准了唯一沒有拿到過的WS冠軍獎杯。 在27日進行的WS第1場比賽中，休斯敦太空人隊和亞特蘭大勇士隊分別派出了弗蘭伯•瓦爾德斯(28歲)和查理•莫頓(38歲)擔任先發。2002年加盟亞特蘭大隊，2017年成爲休斯敦隊首次奪得WS冠軍的一員的莫頓，作爲選手，在職業生涯黃昏的時候穿上了新秀球員時期穿的隊服，將面對老東家。

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