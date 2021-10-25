疫苗接種率突破70%，應修補居家治療漏洞，走向「與新冠共存」. October. 25, 2021 07:17. . 截至前天下午2點，韓國的新冠疫苗接種完成率達到了70%。這是2月26日以療養醫院入住者等為對象開始接種疫苗後，時隔8個月取得的成果。70%的接種完成率是韓國政府作為實施將防疫體系階段性地轉換為恢復日常的「與新冠共存」的前提條件提出的數值。從現在開始，要落實新的防疫課題。 接種率達到70%是比韓國早3個月左右、從去年12月開始接種疫苗的英國、美國、以色列、德國、法國等國家至今也沒有實現的數值。美國停留在56%左右，英國、德國等國也停留在65%左右。我們之所以能夠逆轉接種率，是因為有明智的國民，他們認為除了疫苗接種之外很難度過此次危機，所以積極參與了接種。另外，優秀的醫療基礎設施和保健醫療人力的獻身性努力，才得出了這樣的結果。 政府預告最快將從下月初開始轉變為「與新冠共存」防疫體系。防疫政策的中心不是減少確診患者，而是減少致命率，將損失降到最低。在「與新冠共存」時期，隨著保持社交距離等防疫規定的放寬，確診患者將比現在大幅增加。為了穩定地管理這種情況，最重要的是無懈可擊地準備現有的隔離治療體系以及無癥狀、輕微患者的居家治療體系。 但就在轉變為「與新冠共存」之前，根據防疫當局的方針接受居家治療的60多歲新冠患者於21日死亡。這是自1月實施居家治療以來，國內首次出現居家治療患者死亡的情況。該患者因情況惡化而報案，但由於不知道是居家治療者，先是普通急救隊出動，後來專門急救隊再次出動，在此過程中，醫院的分配也被推遲。這種事情不能再重演了。 9月25日，韓國單日新增新冠確診患者3271人，達到頂點，其後減至1000多人，但如果因「與新冠共存」防疫措施松懈，可能會增加到數萬人。為此，應該充分擴充管理居家治療對象的醫療機關，並徹底整頓移送體系。即使進入「與新冠共存」，在室內也要戴上口罩，國民也不能急於回到「疫情前的日常生活」。「與新冠共存」是該走的路，現在我們還站在門口。

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