李在明任市長時節「疏通和特惠如何進行」，是大莊洞事件調查的核心. October. 23, 2021 07:27. . 檢察機關前天起訴了前城南城市開發公社代理社長柳東奎，但其嫌疑與申請拘捕令時大不相同。瀆職嫌疑被排除，從火天大有資產管理大股東金萬培處收受5億韓元賄賂也被排除。只剩下2013年從慰禮新城市資產管理大股東鄭宰昌處收受的3億韓元賄賂，但連這一賄賂的行賄主體也變成了南旭律師、鄭英鶴會計師和鄭宰昌三人。 檢察機關決定通過補充調查決定是否起訴柳東奎的瀆職嫌疑。證明決策過程中的瀆職並非易事，所以檢察機關在目前情況下更應該集中精力調查實際金錢來往。公訴狀中還包括柳東奎從金萬培處得到700億韓元承諾的嫌疑。柳東奎實際得到的3.5億韓元雖然本身不是一筆小錢，但與金萬培等人的天文數字收益相比，根本不算什麽。不能以口頭上的巨額約定來掩蓋實際來往資金的過少。即使是一兩億韓元，也要查明柳東奎收受或從柳東奎處流向「上線」的資金。 已經查明了普通人難以想象的巨額資金往來的事實。金萬培以火天大有退休金和獎金的名義，給了郭尚道議員的兒子50億韓元，向前特別檢察官樸英洙的女兒出售火天大有所擁有的公寓，還計劃支付火天大有的退休金。樸英洙還涉嫌通過代理出售火天大有房產的姻親收受火天大有資金。應該查明金萬培為什麽要給予他們如此巨額的金錢補償。 金萬培還向包括前大法官權順日在內多達30名的顧問支付了高額顧問費。在大法院有關李在明知事違反《選舉法》的全體合議庭宣判前後，金萬培8次訪問了時任大法官權順日的辦公室。與郭尚道和樸英洙相比，令人懷疑除顧問費之外還有隱藏的交易。無論是已被曝光的金錢交易，還是仍然隱瞞的金錢交易，查明圍繞實際往來資金的疏通和特惠疑惑，是大莊洞事件調查的核心。

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