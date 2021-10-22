韓國首枚運載火箭「寰宇」號成功，向宇宙邁出了一大步. October. 22, 2021 07:24. . 用韓國技術開發的首枚運載火箭「寰宇」號（KSLV-∏）昨天下午在全羅南道高興郡羅老航天中心發射升空。「寰宇」號經過一級火箭、整流罩、二級火箭的分離，將搭載在三級火箭上的1.5噸模擬體衛星送入軌道，取得了完美的成功。由此，韓國成為世界上第七個用自己的運載火箭將衛星發射到軌道上的國家。 「寰宇」號是韓國獨自完成從設計到開發、製作、發射等全過程的第一個運載火箭，首次發射即取得了成功。在世界宇宙火箭開發歷史上，首次發射的成功率為28%左右。在一級火箭上使用俄羅斯發動機的「羅老」號也經過兩次失敗，在第三次嘗試後終於成功。此次「寰宇」號也考慮到失敗的可能性，搭載了模擬衛星而不是實物。「寰宇」號的一次成功不能不說是展示韓國技術優秀性的壯舉。 韓國是晚些時候投入宇宙開發的後來者。這是因為韓半島周邊復雜的安保環境帶來的諸多製約因素。特別是，韓美導彈方針長期以來成為阻礙韓國軍事用導彈開發和民間火箭開發的枷鎖。此前經過多次修改，開辟宇宙開發之路的導彈方針以今年5月的韓美首腦會談為契機全面解除。這也打開了參與美國主導的探月計劃《阿耳特彌斯協議》的道路。 此次「寰宇」號的成功將成為韓國邁向宇宙強國的第一步。韓國現在不僅將確保固體發動機運載火箭技術，還將正式著手各種軍民人造衛星和韓國型全球定位系統事業、宇宙材料、零部件、裝備的開發等。因為這是需要巨額費用和高度技術力的產業，所以韓國還有很長的路要走。但是宇宙空間就像其無限性一樣，為韓國的未來提供無限的成長機會，因此沒有理由猶豫。 宇宙產業不僅向衛星、運載火箭、宇宙觀光，還向航空移動、宇宙網絡、宇宙垃圾處理等領域無限擴張。宇宙強國的搶占競爭也已經非常激烈。美國超越了國家安全和技術競爭的層面，開啟了民間宇宙旅行時代，中國憑借獨自建設宇宙空間站、登陸月球背面、抵達火星等驚人成果，正走向「宇宙崛起」。韓國也以「寰宇」號的成功為基礎，確認了基礎體力，因此應該充滿力量地飛翔。

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