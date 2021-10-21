SK海力士開發出最新DRAM存儲半導體“HBM3”，“每秒能處理163部電影”. October. 21, 2021 07:19. by 郭道英 now@donga.com. SK海力士20日表示，在業界首次開發出了將數據處理速度比現有産品提高80%左右的DRAM存儲半導體“HBM3”。 HBM是指將多個DRAM芯片垂直連接起來，與現有的單一DRAM産品相比，提高數據處理速度的高性能産品。2013年SK海力士在世界上首次推出了第一代HBM，之後經過第二代(HBM2)，于去年7月成功批量生産了第三代(HBM2E)。此次成功開發的HBM3是第四代産品。 HBM3每秒可以處理819GB(千兆字節)的數據。可以在1秒內下載163部全高清電影(5GB)。與之前的産品HBM2E相比，數據處理速度提高了78%。比通用産品DDR4快33倍，比DDR5快16倍。與上一代不同，該産品還增加了在産品內內置錯誤糾正代碼，自動糾正通過DRAM Cell傳遞的數據錯誤部分的功能。 SK海力士計劃從明年中期開始正式投入大量生産，屆時將推出以HBM3爲需求的系統。預計將推出16GB和24GB兩種容量的産品。24GB是DRAM産品中的最大容量。 今後，HBM3將主要用于高性能數據中心等。業界預測，該産品將運用于提高人工智能(AI)完成度的機器學習、解釋氣候變化及開發新藥等時使用的大容量超級計算機等。

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