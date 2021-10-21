最近一周國內確診者100%屬於德爾塔毒株感染. October. 21, 2021 07:19. by 柳根亨, 李恩澤 noel@donga.com,nabi@donga.com. 據分析，最近在韓國發生的新冠病毒感染者都屬於最早源自印度的德爾塔變異毒株感染。 中央防疫對策本部20日表示，最近一周對國內3245名感染事例進行分析的結果，全部檢測出了德爾塔毒株。這比前一周（99.8%）增加了0.2個百分點。這一調查是從全體確診患者中抽取28.5%進行調查的，並不是全面調查結果。但有分析認為，實際上在國內流行的新冠病毒都可以看作是德爾塔毒株。 在接種疫苗已過14天的完成接種者中，感染病例也在增加。截止到10日，韓國突破感染事例為16972件，一周內增加了3112名。完成接種者的突破感染比率為0.073%，為每10萬人中有73.2人。 從突破感染者的年齡來看，活動量高的30多歲的人最多，每10萬人中有140.3人。從疫苗種類來看，強生疫苗接種者中最多，每10萬名中有243.5名。其次是阿斯利康（每10萬人中有84.5人）、輝瑞（49.9人）、莫德納（5.5人）等。 防疫當局認為，未接種疫苗的人將成為減少新冠流行和轉換為「與新冠共存」的最大伏兵。83.6%的新冠感染者是未接種疫苗者。疾病管理廳相關人士解釋說：「包括約148萬名50歲以上高危人群在內，還有1000萬名以上未接種人群。」 在摘掉口罩等放寬防疫措施的英國，傳染性強的德爾塔毒株正在擴散。據英國廣播公司當地時間19日報道，英國首相辦公室發言人表示：「正在密切關註（德爾塔+毒株），如有必要，將毫不猶豫地采取措施。」英國衛生安全局也在最近的報告中分析說：「德爾塔+毒株正在英格蘭擴散。」 德爾塔+毒株是由是由德爾塔衍生出來的病毒。據悉，它的傳播力和德爾塔變異一樣強，而且對抗體具有耐性，因此有可能進一步降低疫苗效果。據英國《金融時報》報道，在英國，德爾塔+毒株比目前成為支配物種的德爾塔毒株高出10%∼15%。從7月開始在世界上首次追加接種（加強針）的以色列，也於19日出現了首例德爾塔+毒株感染病例。

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