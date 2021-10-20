盡管朝鮮發射潛射導彈，韓國也未能把「挑釁」說出口. October. 20, 2021 07:28. . 韓國軍方表示，朝鮮昨天上午在鹹鏡南道新浦以東海域向東部海域發射了一枚疑似潛艇發射彈道導彈的短程彈道導彈。這是朝鮮自2019年10月發射「北極星-3型」後，時隔兩年再次發射潛射導彈。韓國政府在舉行國家安全保會常任委員會會議後，通過青瓦臺表示「深感遺憾」。 潛艇搭載的潛射導彈可以避開敵人的雷達網秘密接近並進行核攻擊，被稱為改變戰爭局勢的「遊戲規則改變者」。與戰略轟炸機、遠程彈道導彈一起是「核三軸」。因此，發射潛射導彈與朝鮮今年此前的挑釁不同，是具有威脅性的信號。朝鮮在2019年板門店朝美首腦會晤中承諾停止核試驗和發射遠程彈道導彈，這確實起到了防止韓半島局勢惡化的安全保障作用。但由於發射潛射導彈，水位上升到了「紅線」的下方。 最令人擔憂的是，此次挑釁是在韓美兩國為引導朝鮮對話而努力的情況下進行的。19日，韓美兩國朝核問題首席代表在華盛頓會面，同一天，韓美日情報首長在首爾會面。美國就對話向朝鮮提出了具體提議，對終戰宣言也表現出比以前靈活的立場。但朝鮮卻給這種氛圍潑冷水。 目前還無法預測此次武力示威是為了走向更大的挑釁的墊腳石，還是為了在對話之前擴大局面的老套戰略。要想正確應對這種難以捉摸的朝鮮動向，必須堅定原則。但是，針對朝鮮的「硬撐行動」，繼宣布戰爭結束後，又提到了支援疫苗的問題，韓國政府還有氣無力地對朝鮮發射用於打擊韓國的潛射導彈表示「深感遺憾」，而不是稱之為「挑釁」。上個月，金與正將文在寅總統提及「朝鮮挑釁」視為問題後，該表述就消失了。如果像這樣按照朝鮮的意圖被牽著鼻子走，對話的門檻會越來越高，平壤的態度只會變得更加狂妄。

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