“足球迷”教皇收到梅西的球衣後“笑容滿面”. October. 20, 2021 07:28. by 金東昱 creating@donga.com. “足球迷”方濟各教皇收到“足球之神”裏奧內爾•梅西(34歲•巴黎聖日耳曼隊)的球衣禮物後露出了燦爛的笑容。 19日，據《路透社》等媒體報道，爲紀念教皇廳和法國重新建交100周年而訪問梵蒂岡的法國總理讓•卡斯泰克在會見方濟各教皇時，將梅西的巴黎聖日耳曼(PSG)隊服交給了他。PSG隊服上印著梅西的親筆簽名，並被裝在相框裏轉交給了教皇。同時交給教皇的還有法國小說家雨果的小說《巴黎聖母院》1836年版。 阿根廷出身的方濟各教皇以熱情的足球迷而聞名。從紅衣主教時期開始，他就自稱是布宜諾斯艾利斯足球俱樂部聖洛倫佐的終身會員。特別是在以前的采訪中，他甚至說“梅西比馬拉多納和貝利都要強”，公開表達了對同樣來自阿根廷的梅西的感情。 2013年，教皇親自會見了爲意大利和阿根廷進行友誼賽而訪問羅馬的梅西，並與他親切交談。2019年，教皇在西班牙的一家電視節目中表示：“梅西不是神”，成爲了話題。當被問及當時稱梅西爲神是否有亵渎神明之意時，他回答說：“理論上是這樣的。當然，觀看梅西的比賽是一件愉快的事情。人們稱梅西爲神，意思是非常喜歡，但梅西不是神，唯有上帝才能讓人崇拜。”

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