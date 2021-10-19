像去遊樂園一樣享受快樂的音樂慶典吧！. October. 19, 2021 07:22. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. “隨著世界遠離以前的生活，我意識到以前自然享受的事情是多麽的珍貴。” 今年迎來第13屆的首爾國際音樂節(SIMF)的主題是“遊樂園”。上周在首爾江南區舉行的記者招待會上，藝術導演柳在俊(音)說：“就像和家人或戀人一起享受遊樂設施一樣，我想讓大家看到能夠找回幸福瞬間的希望。 從23日在首爾藝術殿堂音樂廳舉行的開幕音樂會到30日的閉幕音樂會，共准備了7場音樂會。 由韓國著名獨奏者組成的SIMF管弦樂團將負責開幕音樂會“鍾聲”。柳在俊將演奏以貝多芬《合唱交響曲》爲原型創作的第2交響曲。這是由大規模管弦樂隊和合唱、5名獨唱聲樂人員出演的大作。柳在俊解釋說：“在倫敦黑死病猖獗，所有劇場都關門時，用莎士比亞寫的詩做了歌詞。”曾擔任芬蘭薩博林納慶典藝術導演的拉爾夫•戈托尼將拿起指揮棒。 經過24日在JCC藝術中心舉行的新進音樂家邀請音樂會和26日至28日在首爾藝術殿堂舉行的三個室內樂系列等，30日閉幕音樂會“旋轉木馬”將在樂天音樂廳舉行。從20多歲到79歲的芬蘭代表大提琴演奏家阿爾托•諾拉斯，12名大提琴演奏家將演奏今年迎來誕辰100周年的探戈巨匠皮亞佐拉的作品。 今年的首爾國際音樂節將舉行“減少紙張”活動，並舉行環保演出。取消紙質宣傳物和節目本，用在線節目本代替，並在舞台屏幕上提供演奏曲信息。詳情咨詢：1544-1542

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