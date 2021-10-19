三星重工業承攬到2萬億韓元的船舶訂單，今年累計承攬額突破100億美元. October. 19, 2021 07:22. by 申東秦 shine@donga.com. 三星重工業成功承攬了2萬億韓元左右的訂單，今年累計承攬額突破了100億美元(約11.8770萬億韓元)。現代重工業集團造船控股公司韓國造船海洋也拿下了4000億韓元的合同，延續了下半年(7 ~ 12月)的訂單拉力賽。 三星重工業18日公布，以17億美元(約2.453萬億韓元)的價格與歐亞地區船主簽署了7艘穿梭油輪(shuttle tanker)的砌塊、基層材料及設計供應合同。穿梭油輪是將從海洋成套設備中提取的原油直接裝船運輸到陸地石油生産基地的船舶。 由此，三星重工業今年承攬了13艘液化天然氣(LNG)運輸船、44艘集裝箱船、14艘原油運輸船(包括穿梭油輪)等共71艘船舶訂單。訂貨金額共達103億美元，超過年訂單目標(91億美元)13%。三星重工業接單金額突破100億美元是自2007年126億美元以後的第一次。 當天，韓國造船海洋公布，從位于馬歇爾群島的船運公司接到了2艘規模達4160億韓元的超大型集裝箱船的訂單。截至目前，韓國造船海洋共承攬到204艘船舶訂單，訂貨金額199億美元，達到了年訂單目標(149億美元)的133%左右。造船業界預測說，由于環保船舶訂單等原因，造船市場的利好局面將長期持續下去。

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