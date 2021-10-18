李在明：「應被拘留的人是尹錫悅」VS尹錫悅：「李在明家族掠奪國民」. October. 18, 2021 10:16. by 姜成輝記者、尹多彬記者 yolo@donga.com,empty@donga.com. 共同民主黨總統候選人李在明將作為被監查機關負責人，出席18日和20日舉行的國會行政安全委員會和國土交通委員會的京畿道國政監查。他的計劃是，通過選擇「國政監查決勝之招」而不是提前辭去道知事，為持續一個多月的京畿道城南市大莊洞開發特惠疑惑爭議畫上句號。對此，國民力量黨安排大莊洞工作組議員全面進入國政監查現場，目標是把國政監查打造成為「李在明聽證會」。 李在明整個周末都在盡量減少外部日程，全力準備國政監查。李在明周末期間通過臉書連日提出了前檢察總長尹錫悅在擔任釜山儲蓄銀行不良貸款調查主任檢察官時期將大莊洞貸款舞弊事件排除在調查對象之外的疑惑。李在明還表示：「無論如何，應被拘留的人不是李在明，而是尹錫悅。」共同民主黨一名有關人士表示：「李在明將親自向國民詳細解釋，應該對大莊洞開發特惠負責的人不是李在明知事，而是尹錫悅前總長。」共同民主黨也接連召開了「火天大有土建腐敗真相查明工作組」和「唆使告發攪亂國紀真相查明工作組」等針對尹錫悅的會議，進行了火力支援。 面對李在明方面的攻勢，尹錫悅反擊說：「李在明家族犯下的『習慣性瀆職行為』是掠奪國民、背叛國家的行為。」尹錫悅17日在臉書上表示：「如果李在明候選人成為總統，會發生什麽事情？他不會以整個大韓民國為對象，幹出在城南市、京畿道所做的事情嗎？」他強調：「我將阻擊李在明這樣的家族執政。」國民力量黨相關人士表示：「如果在國政監查中陳述虛假事實，會適用偽證罪，因此將集中追究李在明改變說辭的行為。」

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