銀行貸款利率在一個半月內上浮0.5%P…年5%左右近在眼前. October. 18, 2021 10:16. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 商業銀行的貸款利率在一個半月時間裏上漲了近0.5個百分點，即將突破年5%大關。預計11月將進一步上調基准利率，因此貸款者的利息負擔將進一步加重。 據金融圈17日稱，KB國民、新韓、韓亞、友利等4大商業銀行的住宅擔保貸款變動利率從18日開始將上升到年3.031 ~ 4.67%。與8月末相比上升了0.411 ~ 0.48個百分點。住宅擔保貸款混合型(固定型)利率也將從同期的年2.92 ~ 4.42%調整到年3.14 ~ 4.95%。最高利率在一個半月內上漲0.53%，迫近年5%大關。 這種上升趨勢是由于受上調基准利率等影響，市場利率上漲，再加上金融當局的限制壓力，銀行減少優惠利率，上調加算利率等方式提高“貸款門檻”。作爲住宅擔保貸款變動利率標准的新取扱額標准COFIX(資金籌措費用指數)9月份爲1.16%，比一個月前上漲了0.14%。這是3年10個月以來的最大漲幅。 預計，韓國銀行將于下月將基准利率從現行的0.75%上調到1%，因此，貸款利率的上升趨勢將進一步加快。此前，韓國銀行推算，如果基准利率上升到1%，家庭的年利息負擔將增加5.8萬億韓元。

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