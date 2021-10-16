李在明：「共同民主黨有著一個團隊的傳統」……3次向議員90度鞠躬. October. 16, 2021 07:23. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 共同民主黨總統候選人李在明15日出席了在國會舉行的該黨議員全體大會，呼籲大家團結起來。他說：「民主黨有著『一個團隊』的傳統。」當天的議員全體大會是李在明和議員們第一次見面，是李在明10日被選為總統候選人5天後舉行的。 李在明在會上表示：「我們所有人都要超越小分歧，超越競爭期間的小矛盾，反而要將其轉化為能量，以更大的力量走向勝利。」對於在競選過程中出現的與前代表（黨首）李洛淵方面的感情之爭等，表現出了和解的姿態。他還表示：「我們有害怕分歧的傾向，但要想成為混凝土，僅靠水泥是不可能的。互相逐漸認可、尊重，再走到一起，這時候一加一就不是2，而是3，是4，成為很大的力量。」 李在明還公開了李洛淵接受競選結果的當天（13日）通話的事實。他說：「謀士們認為最好是實務上協調好了打電話，我的想法不太一樣，昨天（13日）打了電話，」「本來覺得可能不會接電話，一會兒他就打了回來，聽他說了為了黨我們該做些什麽，也聽他說了鼓勵的話語。」他接著說：「他說，等國政監查結束後，我們要見面討論今後該怎麽辦」，「對李（洛淵）候選人的品格和心胸寬廣真心感動。今後，他作為民主黨優秀的元老、重要人物、具有很多政治經驗的前輩，我將接受教誨，一起前行。」 因將李洛淵的支持者比喻為極右傾向社區「日佳（日間最佳）」而引發爭議的共同民主黨代表宋永吉當天也低下頭，強調了團結到「一個團隊」的必要性。 宋永吉在當天的最高委員會議上表示：「昨天給李（洛淵）前代表打電話，給了他很多安慰，也聽了他的遺憾」，「對於支持者們的傷痛和失落感，我也想表達慰問之情。在指出部分極端行為的過程中，出現了不恰當的比喻和表現。」 當天，共同民主黨169名全體議員中，除因國政監查等原因沒有參加的人員外，共有120多人參加了議員全體大會。李在明入場後，出席者們用掌聲和歡呼表示歡迎，李在明結束約15分鐘的演講後，向議員們三次90度鞠躬。在離開會場的路上，他與議員們一一握手並互相祝福。特別是，當他遇到曾擔任李洛淵競選團隊共同選舉對策委員長並提及「拘留李在明的可能性」等問題的薛勛時，他還張開雙臂擁抱了他。

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