保持社交距離防疫措施放寬，職業棒球和足球允許觀衆現場觀賽. October. 16, 2021 07:22. by 李憲宰 uni@donga.com. 根據政府15日發表的“新冠肺炎病毒防疫方針調整案”，從下周開始可以讓觀衆進入現場觀賽的職業棒球和職業足球球隊一致表示歡迎。從下周開始，在保持社交距離第4等級的地區觀看體育比賽時，只要接種完疫苗，室外和室內分別允許進入賽場總容納規模的30%和20%。 KBO和職業棒球俱樂部表示歡迎說：“考慮到11月開始的季後賽，這是一個很好的信號。”截止到15日，包括領先的KT(主場水原)在內，以首爾爲主場的LG、鬥山、Kiwoom等球隊進軍季後賽的可能性很高。KBO在11月15日以後編制的季後賽將在首爾高尺天空穹頂體育場舉行。 在職業足球聯賽方面，包括K聯賽第1、2級在內，首都圈的9支球隊也可以吸引觀衆前往賽場觀賽。特別是，從本月末開始將接連上演K1聯賽最後一輪和聯賽冠軍、升級及降級、進軍亞足聯(AFC)冠軍聯賽的競爭等。

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