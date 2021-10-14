三星電子連續兩年位居福布斯“世界最佳雇主”榜首. October. 14, 2021 07:20. by 林賢錫 lhs@donga.com. 三星電子在美國經濟專刊《福布斯》評選的“世界最佳雇主(World ' s Best Employers)”排行榜中連續兩年占據首位。 13日，《福布斯》公布，以58個國家的15萬名全職(全日制)及兼職工作人員爲對象進行問卷調查的結果得出了這樣的排名。三星電子從2018年的第76位、2019年的第106位急劇上升到去年的第1位，今年也保持了榜首的位置。今年第2位是IBM，第3位是微軟(MS)，第4位是亞馬遜，第5位是蘋果公司。 三星電子在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散的危機中，也展開了把職員的安全和健康放在首位的內部政策，得到了好評。今年第三季度(7 ~ 9月)的銷售額爲73萬億韓元，創下了曆史最高季度銷售額等，業績持續良好，獲得了很高的評價。 《福布斯》以向相關企業勞動者詢問周邊熟人是否推薦自己工作的企業的方式進行了問卷調查。綜合判斷人力開發程度、經濟成果、企業形象、組織內是否落實男女平等文化、企業履行社會責任等後也反映在了排名中。

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