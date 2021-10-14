帶頭回收海外流失文化遺産的“末代公主”. October. 14, 2021 07:21. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 高宗的親孫女、被稱爲“朝鮮王朝最後一位公主”的李海瓊女士(91歲)被選爲京畿女子高中同學會授予的第28屆“值得驕傲的京畿人”獲獎者。李海瓊女士長期以來展開挖掘•整理朝鮮王朝資料、及要求返還流向海外的韓國文物等活動，其功勞得到了認可。 目前居住在美國紐約的李女士是高宗次子義親王(1877~1955年)的第五個女兒，1930年出生。小時候她住在位于首爾鍾路的義親王私宅寺洞宮。光複後畢業于京畿女子高中和梨花女子大學音樂專業的李女士在首爾豐文女子高中擔任音樂教師的1956年踏上了美國留學之路。當時她的口袋裏只有一張機票和80美元，據說這是賣了她珍愛的鋼琴的錢。 3天後抵達美國的李女士于1959年在得克薩斯瑪麗哈丁-貝勒女子大學獲得全額獎學金，畢業于聲樂專業。但由于非法滯留者的身份，畢業後爲了生計輾轉于餐廳、韓式泡菜(辛奇)生意、保姆等。但在6•25戰爭時期，她在大邱美第8軍圖書館擔任圖書管理員的經曆得到認可，1969年以韓國學圖書管理員的身份就職于美國哥倫比亞大學東洋學圖書館。李女士從那時開始正式展開了重塑曆史認識和返還遺物等活動。 李女士在1996年作爲東洋學圖書館韓國學科長退休之前的27年間，找到了隱藏在美國各地的朝鮮相關資料。她公開了父親義親王在美國弗吉尼亞州洛厄諾克大學留學時與駐美韓人青年一起進行獨立運動的記錄，並于1997年出版了《我的父親義親王》的回憶錄等，一直從事與朝鮮王室相關的活動 李女士還致力于返還流向海外的韓國文物。2013年，她還致信時任首相安倍晉三等要求日方返還位于東京國立博物館的高宗的頭盔和盔甲。企劃收回華盛頓駐美大韓帝國公使館的也是她。2003年京畿女子高中京雲博物館開館時，李女士捐贈了義親王妃贈送給自己的圓衫、唐衣、長裙、花冠等宮中遺物。李女士在獲悉自己獲獎後表示：“只是爲了自己和周圍人竭盡全力生活，沒有對社會做出太大貢獻。” 延世大學護理學院名譽教授金趙子(80歲)也與李女士一起被選爲“值得驕傲的京畿人”。金教授在2006年擔任護理協會會長時，爲制定護理法做出了努力，對護理教育和保健政策的發展做出了貢獻。頒獎儀式將于16日在首爾江南區京畿女子高中100周年紀念館舉行。

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