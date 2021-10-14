“鴿派”岸田，接連宣布強硬政策……被指“變節”. October. 14, 2021 07:22. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 在日本自民黨的7個派系中，領導提倡和平主義的“宏池會”的鴿派政治人物岸田文雄首相（照片）接連公布了強硬鷹派政策。日本國內甚至出現了“是不是變節了”的聲音。 由岸田文雄擔任總裁的執政黨自民黨在衆議院選舉（10月31日）即將舉行之際，12日公布了公約集。和2017年的公約集一樣，今年也主張獨島是日本領土，並表示：“將毅然應對韓國違反國際法的狀態、曆史認識等無端指責。”爲了加強與共享普遍價值的夥伴的合作，公約集列舉了美國、澳大利亞、印度、東盟、歐洲、台灣爲例。但韓國不在名單內。 公約雖然沒有明確指出引起國民抗議的“攻擊敵方基地能力”，但指出，“將建立包括擁有阻止對方領域內彈道導彈等能力在內的提高威懾力的新系統”。也就是說，間接主張擁有攻擊敵方基地的能力。另外，公約還表示，將從2022年開始大幅加強防衛力，並就此前一直被壓抑在國內生産總值（GDP） 1%水平的防衛費預算明確表示：“將考慮到GDP的2%以上，以增加防衛費爲目標。” 岸田文雄的發言也越來越強硬。雖然曾在2017年6月表示“不在考慮”修正規定禁止擁有軍隊和不承認交戰的憲法第九條，但他上個月底在記者會上表示：“自民黨總裁任期中以對（包括憲法第九條的）4個項目實現修改憲法爲目標。” 《朝日新聞》13日就岸田文雄的政策和發言表示質疑說：“是恢複宏池會政權的‘手段’，還是以現實主義的名義‘變節’?”作爲宏池會的前代表主張守護憲法第九條的自民黨議員古賀誠9日表示：“（對岸田的主張）說實話感到很驚訝。”他承認右翼傾向強烈的前首相安倍晉三、麻生太郎爲岸田政權的誕生做出了貢獻，但同時指出：“如果一直都必須聽他們的話，那就本末倒置了。”

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