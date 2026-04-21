貨物連帶舉行集會，一人因阻攔物流車輛死亡

在慶南晉州CU物流中心前舉行的全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）下屬貨物連帶便利店支部CU分會集會中，出車的物流車輛與工會成員發生衝突，導致1名工會成員死亡、2人受傷。據慶南警察廳和慶南消防本部20日透露，當天上午10點32分左右，在晉州市井村面禮下里的CU晉州物流中心前發生2.5噸箱型貨車與3名工會成員相撞的事故。事故發生後，組合成員徐某（50多歲）在心臟驟停的狀態下被送往醫院，但最終死亡，另有2人傷勢嚴重。據悉，傷者目前沒有生命危險。當時，工會以負責便利店物流的“BGF物流”爲對象，敦促改善配送司機待遇和參與相關團體交涉，已連續三天舉行集會。BGF物流是CU便利店運營總公司“BGF零售”負責物流、配送的子公司。據悉，貨車試圖離開物流中心時，數十名工會成員擋在車前，在此過程中發生了事故。警方以涉嫌特殊傷害對貨車司機立案。警方人士表示：“正在仔細調查車輛是故意撞到工會成員，還是工會成員擋在車前而發生事故等。”貨物聯合會從7日起展開無限期總罷工，要求上調運費和擴大適用安全運費制等。工會封鎖了京畿道華城和安城、全南羅州、慶南晉州等CU物流中心的主要出入口，阻止車輛出車，從17日起還禁止出入忠北鎮川BGF食品工廠。據悉，由於罷工長期化導致物流延遲，部分便利店的商品供應出現問題，公司方面投入代替車輛，試圖出車。在此過程中，由於擔心發生衝突，公司方面向警方請求協助，現場已經部署了警察。事故發生後，貨物連帶本部在CU晉州物流中心前下達指示全體工會成員聚集的緊急方針，進入了全力應對態勢。當天下午還發生了工會成員用車輛衝向警察路障的情況，一名警察受傷。警方以妨礙公務執行嫌疑對2名工會成員進行了立案調查。晉州=都永鎮記者 0jin2@donga.com