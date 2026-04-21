菲爾普斯的真正價值不在于獎牌數量



當被問及奧運會曆史上最偉大的運動員時，許多人會提及“泳壇皇帝”邁克爾•菲爾普斯（41歲，已退役）。他自2000年悉尼奧運會至2016年裏約熱內盧奧運會共參加5屆奧運會，斬獲包括23枚金牌在內的總計28枚獎牌。這是壹名運動員在奧運會上獲得的最多獎牌數。2008年北京奧運會上，他獨攬8枚金牌，刷新單屆奧運會最多金牌紀錄。當時韓國以13枚金牌位列總榜第7位，其後依次爲日本（9枚）、意大利（8枚）、法國（7枚），個人奪得8枚金牌的分量由此可見壹斑。



菲爾普斯亦是危機管理成功範例。北京夏季奧運會結束次年2月，英國壹家周刊刊登了他吸食大麻用水煙壺的照片。正當譴責之聲即將湧向這位奧運英雄之際，他發表聲明稱：“我爲自己的行爲感到後悔，那是錯誤的。那是人們不會期待我做出來的愚蠢而不當的行爲。我道歉。我承諾此類事件絕不會再次發生。”此舉既承認自身過錯，同時承諾不再重犯，被視爲道歉典範。



此外，他通過喚起公衆對其奧運金牌得主身份的認知，引導輿論焦點從大麻轉向下壹項成就。媒體也考慮到其吸食並非爲提高競技水平的興奮劑物質，且年僅23歲年紀尚輕，將譴責降至最低。歐米茄、VISA、斯皮多等贊助商予以響應，國際奧林匹克委員會（IOC）與國際遊泳聯合會（FINA）亦期待這位英雄兼榜樣能繼續發揮作用。最終，雖遭禁賽3個月處分，他仍得以維系公衆信任。



然而，菲爾普斯的真正價值並不僅在于獎牌數量或危機管理能力。他克服注意力缺陷多動障礙成長爲運動員，成爲選手後又與抑郁症抗爭。他絕非單純的散漫孩童，甚至曾聽過教師“壹生都無法對任何事集中注意力”這般令人絕望的評語。但其母親將障礙視爲“需管理的特性”而非“需治愈的疾病”。她爲在泳池中展現出驚人專注力的兒子精心安排用餐、上學、訓練、作業等日程，並在其比賽失利或情緒爆發時給予時間助其平複心緒。遊泳教練同樣掌握其障礙情況並制定策略，通過可視化訓練使其保持超常專注狀態以完成完美比賽，甚至刻意踩踏泳鏡等訓練應對突發狀況而不慌亂。



菲爾普斯的案例表明，體育可作爲超越障礙與精神疾患制約的工具。當然，體育並非萬能靈藥。但它有助于將“缺陷”轉化爲特殊能量、強化優勢，而非將其治療至平庸。4月20日是國際殘疾人日。而日漸老去的我們所有人，在某種層面上亦屬“未來的殘疾人”。

