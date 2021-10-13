油價80美元……供應大亂中，高物價「海嘯」也會襲來嗎？. October. 13, 2021 07:15. . 隨著供應鏈危機和原材料價格暴漲，世界經濟陷入混亂。由於沒有零部件，工廠停止生產，油價每桶上漲到80美元，阻礙了全球經濟的復蘇。美國、中國等巨大經濟圈的景氣出現了放慢的征兆。這有可能直接打擊以出口支撐的韓國經濟。如果再加上油價引起的物價上漲，內需萎縮也不可避免。 當地時間11日，美國西德克薩斯產原油價格時隔7年突破每桶80美元。這是因為新冠恢復勢頭和取暖需求重叠。因此，芬蘭北歐銀行將明年美國經濟增長率預測值從3.5%下調至1.5%。意思是，由於油價暴漲，物價必然會上漲，消費必然會趨緩。這種趨勢必然會對全球經濟和韓國出口產生負面影響。 供應鏈危機也在惡化。不分原材料和中間材料，不僅出現瓶頸現象，還出現了物流困難。由於消費者不能及時得到產品供應，物價正在急劇上漲。如果物價上漲，企業就會為了高價出售而增加生產，這是常識。但是，由於生產本身就很困難，因此有人擔心經濟停滯導致物價上漲的滯脹。 截止到9月，韓國消費者物價連續6個月上漲2%，超過了當初的管理目標1.8%。要想控製物價，必須采取上調利率等緊縮措施，但這可能會給經濟復蘇潑冷水。韓國銀行昨天凍結基準利率也是這種苦惱的結果。 企業為了供應原材料和零部件，正在啟動緊急體製。政府也不能陶醉於出口好轉，安逸地應對。為了不影響供應鏈，應該與企業共同應對，並仔細分析油價上漲帶來的電費影響。考慮到物價和景氣的細致的利率政策，也是不容易的課題。僅憑觀察情況，全球環境過於緊迫。

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