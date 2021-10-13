文在寅：「迅速、徹底調查大莊洞疑惑……全力查明真相」. October. 13, 2021 07:15. by 朴孝穆記者、張寬碩記者 tree624@donga.com,jks@donga.com. 文在寅總統12日就京畿道城南市大莊洞開發特惠疑惑表示：「希望檢察機關和警方積極合作，通過迅速、徹底的調查，全力以赴盡快查明真相。」上個月29日，首爾中央地方檢察廳成立了「大莊洞疑惑專門調查組」。13天來，文在寅要求進行徹底的調查尚屬首次。 青瓦臺發言人朴京美表示，文在寅在當天上午的幕僚會議上做出了上述指示。青瓦臺有關人士就文在寅的指示時間點表示：「似乎認為現在是傳達意見的時候。」在國民對大莊洞疑惑的憤怒和風波不斷擴散的情況下，共同民主黨大選候選人決定也已於10日結束，因此文在寅在沒有考慮政治因素的情況下發出了信息。 據悉，在前城南城市開發公社代理社長柳東奎被拘留等「大莊洞」爭議擴大時，文在寅就想發出要求徹底調查的信息，但幕僚們認為這可能會對競選產生影響而予以勸阻，所以放棄了這一想法。此前，青瓦臺5日只發出了「認為很嚴重，正在觀註」的原則性信息。 有分析認為，李在明候選人在共同民主黨第三次選舉人團投票中慘敗，青瓦臺可能感受到了國民輿論的嚴重性。但也有分析說，在前代表李洛淵陣營主張不服競選結果的情況下，文在寅發出這樣的信息，是在支持李洛淵方面。對此，青瓦臺有關人士劃清界限說：「這是為了在沒有政治考慮的情況下查明真相。」文在寅計劃近期內與李在明進行面談。 國民力量黨再次敦促實施特別檢察，聲稱「僅靠檢察機關和警方的調查已經很難查明真相」。該黨首席發言人許恩雅當天通過評論尖銳地表示：「檢察機關和警方調查拖沓和不得力，已浪費了近一個月時間」，「如果文總統真的有鏟除文在寅政權最大腐敗事件的堅決意誌，應就特檢問題明確表明立場。」

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