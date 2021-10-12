現代摩比斯開發出“可折疊方向盤”. October. 12, 2021 07:15. by 申東秦 shine@donga.com. 現代摩比斯開發出了可以收攏放進駕駛席儀表台裏並展開的“可折疊方向盤”。 現代摩比斯11日表示，公司成功開發出了可以前後移動自動行駛(無人駕駛)汽車方向盤最多25厘米的“可折疊轉向系統”技術。這是將突出在駕駛席上占據位置的方向盤在自動行駛模式時消失，在駕駛時重新抽出來使用的技術。經過2年多的研究開發出新技術的現代摩比斯目前正在申請國內外專利。在全球汽車零部件業界，目前還沒有批量生産可折疊方向盤的事例。 可折疊方向盤是匹配自動行駛技術高度發展的未來移動車輛的最優化技術。不僅可以單純地折疊方向盤，擴大司機空間，還可以將駕駛席向後座方向旋轉180度，體現會議室般的環境。在方向盤上沒有用手抓的圓形“鋼圈”，取而代之的是2個棒形把手。像圓形擱板一樣折疊的方向盤在行駛模式下，把手向兩側展開，然後垂直立著轉向。 現代摩比斯在可折疊方向盤上安裝了電子轉向裝置(SBW)系統。根據高速公路等行駛情況，自動調節方向盤的反應性，增加穩定感，消除機械連接裝置，過濾經過凹凸或減速帶時向把手傳遞的振動。另外，在核心部件電子控制裝置(ECU)和傳感器上運用雙重安全系統，即使部分裝置出現異常，也可以正常轉向。 此外，現代摩比斯還在加快開發未來汽車零部件，其中包括可以在駕駛席和副駕駛席之間左右移動的“移動型方向盤”和可以將智能手機與方向盤對接，使用語音識別等功能的“手機+移動解決方案”等。

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