朝鮮偵查總局出身「脫北者」：「朝鮮特工90年代初曾潛入青瓦臺工作」. October. 12, 2021 07:15. by 趙鍾燁, 申晋宇 jjj@donga.com,niceshin@donga.com. 英國廣播公司11日報道，朝鮮軍方對韓間諜機構高層軍官出身的「脫北者」提供證言稱，朝鮮派往韓國的間諜在20世紀90年代初曾潛入青瓦臺工作長達五六年。據說這名在朝鮮偵察總局擔任大校5年的「脫北者」還就2010年天安艦爆炸沈沒和延坪島炮擊事件表示：「這是根據金正恩的特別指示策劃並執行的軍事作品。偵察總局幹部們引以為豪。」 英國廣播公司采訪了在朝鮮間諜機構工作30年後於2014年逃離朝鮮、目前在韓國國家情報院下屬機構工作的金國成（化名，照片）。報道說，金某表示：「由朝鮮直接派遣的間諜在青瓦臺工作後平安返回北韓，在朝鮮勞動黨314聯絡所工作。」他稱，這些間諜活動的時間是「20世紀90年代初」。這相當於盧泰愚總統（1988∼1993年）和金泳三總統（1993∼1998年）的在任時期。 金某就天安艦及延坪島事件表示：「在偵查總局的一定幹部中，這不是秘密，而是通常引以為驕傲和自豪的事情。這不是因為表忠心競爭能做的事情。」他認為，如果沒有國務委員長金正恩的指示，這是不可能的。英國廣播公司表示，雖然沒能驗證金某所稱是否屬實，但他的身份已確認無誤。韓國政府的立場是，金某確實是朝鮮偵察總局大校出身。但多名消息人士表示：「據我所知，金某主張20世紀90年代初南派間諜在青瓦臺工作5至6年後返回朝鮮的說法並不屬實。」

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