有跡象顯示「伊斯蘭國」要對喀布爾酒店發動恐襲，美國對本國國民下達了緊急避難令. October. 12, 2021 07:15. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 法新社11日報道，位於阿富汗首都喀布爾的一家特級酒店受到恐怖威脅，美國和英國敦促本國國民撤離。法新社說，「『伊斯蘭國』在阿富汗和巴基斯坦在清真寺、廣場甚至醫院裏屠殺了平民」，推測此次恐襲可能是「伊斯蘭國」所為。 據法新社報道，美國國務院當天勸告說：「在塞琳娜酒店或附近的美國市民應立即離開。」英國外交部也表示：「危險增加，建議不要住在塞琳娜酒店。」今年8月中旬伊斯蘭武裝團體塔利班占領阿富汗後，大部分外國人離開了阿富汗，但媒體人士和救護團體職員等部分人仍留在阿富汗。 9日，在美國和塔利班舉行會談後，出現了關於塞琳娜酒店可能遭恐怖威脅的消息。這是塔利班再次占領阿富汗後美國和塔利班的首次會談。 被指為恐怖襲擊對象的塞琳娜酒店是阿富汗最有名的酒店之一，一直以來都在遭受恐怖襲擊。2008年自殺性炸彈襲擊造成6人死亡，2014年10多歲武裝分子開槍打死包括法新社記者在內的9人。 8月26日在喀布爾國際機場發生至少造成170人死亡的「伊斯蘭國」自殺性炸彈恐怖襲擊事件時，美國和英國也表示存在恐怖威脅，並在事件前一天勸告本國國民不要前往喀布爾國際機場。「伊斯蘭國」在塔利班再次掌權後繼續製造恐怖襲擊。「伊斯蘭國」表示，8日在阿富汗什葉派清真寺發生的自殺式炸彈恐怖襲擊也是其所為。該事件至少造成100人死亡。

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