外國人接種率為31%，是韓國國民的一半，是最後的「疫苗死角地帶」. October. 12, 2021 07:15. by 李誌雲記者、首爾大學建設環境工學部畢業實習記者金成俊 easy@donga.com. 「沒有這個地址啊！No address。如果不寫地址，就不能接種疫苗。」 8日上午，在京畿道安山市韓國產業園區公團京畿地區本部停車場，身穿白大褂的醫療人員和外國勞工發生了小爭執。因為在接種新冠疫苗的過程中，來自中國的外國勞工A某寫下了假地址。他們擔心未登記（非法滯留）身份暴露。雖然現場掛有內容為「不管製非法滯留」的橫幅，但A某仍未放松警惕。在醫療人員的說服下，A某寫下熟人的地址後接種了疫苗。通過從6日起投入在這裏三天的「疫苗巴士」，348人接種了疫苗。其中152人像A某一樣是非法滯留的外國人。 在即將實施「分階段恢復日常生活（與新冠並存）」之際，由於外國人接種率低迷，防疫當局進入了緊急狀態。據疾病管理廳透露，截至11日零時，國內接種完成率為59.3%。但如果只看外國人，僅為31.4%（截至7日零時），僅為一半。由於外國人處於「疫苗死角地帶」，以他們為中心的集體感染現象也在持續。最近在大邱發生的與外國友人聚會相關的集體感染患者增至840人。據疾病管理廳透露，從9月12日開始2周內發生的成人確診患者的83.1%發生在未接種及不完全接種人群。由此可見，未接種者感染的可能性很高。 因此，京畿道計劃到本月底為止在安城市和華城市等地運營疫苗巴士。慶尚南道金海市對沒有登記聯絡方式的6000多名外國人一一進行詢問，鼓勵他們接種疫苗。但也有人指出，僅靠提供信息和移動式接種是不夠的。利用疫苗巴士的中國朝鮮族樸某（51歲）吐露說：「為了接種疫苗而休息一兩天，就會丟掉工作，所以經常是對單位連話都不敢說。」原州外國人居民支援中心代表崔哲永表示：「也有外國人說公司搶走了護照，無法接種疫苗。改進業主的觀點也很重要。」 國內新增確診患者為1297人，是2個多月來的最低水平。但防疫當局擔心韓文日長假（9∼11日）以後確診患者再次增加。疾病管理廳預測，如果第四次流行保持目前的水平，10月底每日新增確診患者將增至3500∼4300人。

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